Fes­ti­val Dran­ou­ter ver­huist naar nieuw ter­rein: We waren met­een gecharmeerd”

De 52e editie van Festival Dranouter zal op een nieuw terrein plaatsvinden. Het festival wil daarmee meer inzetten op beleving. Wel blijft het evenement dezelfde compacte opbouw behouden. Voor deze editie werden onder meer ZAZ, Sylvie Kreusch, The Kooks en Pommelien Thijs aangekondigd.

Het festival in Dranouter (Heuvelland) verhuist naar de overzijde van de straat en bouwt aansluitende festivalzones uit tot een groot festival. Elke zone krijgt daarbij een eigen benaming en sfeer. Zo kunnen festivalgangers terecht in Nouter Park, het Theater Plein, Park Bazaar en Den Hof. De oppervlakte van het nieuwe terrein, de bezoekerscapaciteit en het concept blijven hetzelfde.

"Festival Dranouter blijft een ontspannende, comfortabele muziekvakantie met vrienden en familie, op dezelfde schaal als voorheen", zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. "Festivalgangers zullen succesvolle ingrediënten blijven herkennen: een avontuurlijke line-up, comfort, kwaliteitsvolle tenten, gezinsvriendelijkheid, toegankelijkheid en animatie in een uitgestrekt landschap. Met de nieuwe opstelling voegen we extra beleving, sfeer en kwaliteit toe."

De verhuizing komt er nadat de organisatie Dranoeter vzw het terrein kocht tussen de Victoriastraat en de Dikkebusstraat in het West-Vlaamse Heuvelland. "We hadden al een paar jaar de visie om een terrein te creëren met een avontuurlijke opstelling, met ruimte voor belevingshoekjes en originele aankleding. Toen het terrein dat we Nouter Park doopten te koop kwam, waren we meteen gecharmeerd", zegt Vanden Broeck. De organisatie benadrukt dat de Dikkebusstraat en alle horecazaken vrij toegankelijk blijven.

Belga
Festival Dranouter

