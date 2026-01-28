Het Festival Dranouter en het Antwerpse Sfinks Festival bestaan beide vijftig jaar. Ze krijgen de carrièreprijs voor hun engagement gedurende al die jaren voor de sector van de wereldmuziek, zegt VI.BE.

"We zijn bijzonder vereerd om deze erkenning te delen met Festival Dranouter, met wie we al sinds de beginjaren een sterke band delen", reageert Sfinks Festival. De organisatie benadrukt dat de prijs geen individuele verdienste is, maar "het resultaat van vijftig jaar passie en engagement van vrijwilligers, medewerkers, artiesten en publiek".

De Belgian World Music Awards werden voor de derde keer uitgereikt.