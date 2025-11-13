18°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Der­ti­ger staat terecht voor wil­de ach­ter­vol­ging met gesto­len auto

Fiat

Illustratiebeeld

Een 35-jarige man uit Ichtegem moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor inbraak, diefstal, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. Met een gestolen voertuig was L.C. betrokken bij een wilde achtervolging. De zaak zal op 23 april gepleit worden.

De beklaagde drong op woensdag 12 november 2025 rond 8 uur een woning in Brugge binnen. De dertiger ging aan de haal met de handtas en de autosleutels van de bewoonster. Even later zag het slachtoffer dan ook hoe iemand er in de Bareelweg met haar wagen vandoor ging. Dankzij camera's met nummerplaatherkenning kreeg de politie snel de gestolen Fiat 500 in het vizier, waarna zich een achtervolging ontspon. L.C. zou aan hoge snelheid naar Maldegem, Sluis en Knokke-Heist gevlucht zijn.

Fiat
Nieuws

Parket start onderzoek naar autodief die tegen boom crashte

Gewond

De Fiat 500 kwam uiteindelijk pas opnieuw in Brugge tot stilstand. Het gestolen voertuig reed ter hoogte van het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Vijversdreef tegen een boom. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar bij het incident raakte niemand anders gewond.

Na verhoor werd de beklaagde door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van inbraak, diefstal, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. Op 18 november oordeelde de Brugse raadkamer al dat C. de gevangenis onder elektronisch toezicht mocht verlaten. Die enkelband moet hij voorlopig nog steeds dragen.

Uitstel

Het proces ging donderdagochtend van start, maar de verdediging vroeg om de zaak uit te stellen. Meester Isabelle Jaques legde uit dat C. zich laat begeleiden en op 1 april opgenomen zal worden. Bovendien zijn er begin april nog drie andere dossiers op komst. In die omstandigheden werden de pleidooien over de wilde achtervolging uitgesteld naar de zitting van 23 april.

De redactie
Diefstal

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

voetbal

Veroordeelde ex-sportief directeur van voetbalclub KVS Roeselare ontkent oplichting voor hof van beroep in Gent
Bootje vluchtelingen mensensmokkel

Opnieuw mensensmokkelaars en transmigranten aangetroffen in regio Westkust
Annelies Verlinden

Seksueel misbruik in de kerk : minister wil slachtofferfonds oprichten met steun van de Kerk
Transmigranten

"Vaker politie en méér zichtbaar:" Crisisoverleg rond toenemende mensensmokkel aan Westkust
Rechtbank Kortrijk

Vrijwilliger veroordeeld tot drie jaar cel voor aanranding van vrouw met mentale handicap
Gevangenis brugge

Overbevolking gevangenissen bemoeilijkt noodplanning
Aanmelden