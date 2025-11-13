Illustratiebeeld
Een 35-jarige man uit Ichtegem moet zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor inbraak, diefstal, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. Met een gestolen voertuig was L.C. betrokken bij een wilde achtervolging. De zaak zal op 23 april gepleit worden.
De beklaagde drong op woensdag 12 november 2025 rond 8 uur een woning in Brugge binnen. De dertiger ging aan de haal met de handtas en de autosleutels van de bewoonster. Even later zag het slachtoffer dan ook hoe iemand er in de Bareelweg met haar wagen vandoor ging. Dankzij camera's met nummerplaatherkenning kreeg de politie snel de gestolen Fiat 500 in het vizier, waarna zich een achtervolging ontspon. L.C. zou aan hoge snelheid naar Maldegem, Sluis en Knokke-Heist gevlucht zijn.
Gewond
De Fiat 500 kwam uiteindelijk pas opnieuw in Brugge tot stilstand. Het gestolen voertuig reed ter hoogte van het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Vijversdreef tegen een boom. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar bij het incident raakte niemand anders gewond.
Na verhoor werd de beklaagde door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van inbraak, diefstal, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. Op 18 november oordeelde de Brugse raadkamer al dat C. de gevangenis onder elektronisch toezicht mocht verlaten. Die enkelband moet hij voorlopig nog steeds dragen.
Uitstel
Het proces ging donderdagochtend van start, maar de verdediging vroeg om de zaak uit te stellen. Meester Isabelle Jaques legde uit dat C. zich laat begeleiden en op 1 april opgenomen zal worden. Bovendien zijn er begin april nog drie andere dossiers op komst. In die omstandigheden werden de pleidooien over de wilde achtervolging uitgesteld naar de zitting van 23 april.