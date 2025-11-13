Gewond

De Fiat 500 kwam uiteindelijk pas opnieuw in Brugge tot stilstand. Het gestolen voertuig reed ter hoogte van het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Vijversdreef tegen een boom. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar bij het incident raakte niemand anders gewond.

Na verhoor werd de beklaagde door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van inbraak, diefstal, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het wegverkeer. Op 18 november oordeelde de Brugse raadkamer al dat C. de gevangenis onder elektronisch toezicht mocht verlaten. Die enkelband moet hij voorlopig nog steeds dragen.

Uitstel

Het proces ging donderdagochtend van start, maar de verdediging vroeg om de zaak uit te stellen. Meester Isabelle Jaques legde uit dat C. zich laat begeleiden en op 1 april opgenomen zal worden. Bovendien zijn er begin april nog drie andere dossiers op komst. In die omstandigheden werden de pleidooien over de wilde achtervolging uitgesteld naar de zitting van 23 april.