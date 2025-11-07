Omstreeks 8.00 uur drong de verdachte een woning in Brugge binnen en nam de autosleutels en handtas van de bewoonster mee. De man reed vervolgens met de wagen weg, en werd kort daarna gelokaliseerd door ANPR-camera's. Dit leidde tot een intensieve politieachtervolging, die eindigde toen de verdachte met de wagen tegen een boom reed ter hoogte van het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Vijversdreef.

Arrestatie

De 34-jarige man uit Brugge werd ter plaatse gearresteerd en voor medische verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In de namiddag kon hij worden verhoord op het commissariaat.

