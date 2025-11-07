Illustratiebeeld
Het parket West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een incident waarbij een 34-jarige man op 12 november in Brugge een Fiat 500 stal en na een politieachtervolging kon worden gearresteerd.
Omstreeks 8.00 uur drong de verdachte een woning in Brugge binnen en nam de autosleutels en handtas van de bewoonster mee. De man reed vervolgens met de wagen weg, en werd kort daarna gelokaliseerd door ANPR-camera's. Dit leidde tot een intensieve politieachtervolging, die eindigde toen de verdachte met de wagen tegen een boom reed ter hoogte van het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Vijversdreef.
Arrestatie
De 34-jarige man uit Brugge werd ter plaatse gearresteerd en voor medische verzorging naar het ziekenhuis gebracht. In de namiddag kon hij worden verhoord op het commissariaat.
Het parket besliste de onderzoeksrechter te vorderen voor diefstal, kwaadwillige belemmering van het verkeer en gewapende weerspannigheid. De man werd deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om de man aan te houden. De man zit momenteel in de cel en verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge.