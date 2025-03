Minister van Defensie Theo Francken noemt Oostende een stad met een rijke marinegeschiedenis. Bovendien is er een grote collectie die de geschiedenis van de zeemacht in beeld brengt. Toch bestaat er nog geen museum over. Al heeft de minister nu een pril plan klaar: "Eén van de grote frustraties is dat er rond marine heel weinig museale werking is in dit land. Nu is er de opportuniteit om in het stadhuis een museum te maken rond alles wat met het maritieme te maken heeft, maar ook met een luik over het militaire. We hebben een prachtige collectie, maar die ligt momenteel in de kelder in Brussel", zegt Francken.