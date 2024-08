De producent van pvc-profielen is actief in een vertragende bouwmarkt. Dat uit zich ook in de halfjaarresultaten. De omzet daalde met 1,3 procent tot 422 miljoen euro, onder meer door lagere volumes in Europa.



Deceuninck kon wel de aangepaste ebtida-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) opkrikken, met bijna 10 procent toch 65 miljoen euro. Daarbij stegen de marges. Dat is onder meer te danken aan een striktere kostenbeheersing in Europa en lagere kosten voor energie. Netto restte 8,3 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog meer dan het dubbele.

De West-Vlamingen spreken over veerkrachtige operationele resultaten in een moeilijke omgeving