In samenwerking met lokale partners zoals de lokale radio Jess FM en verschillende welzijnsorganisaties, gaat de stad vanuit een eigen glazen huis op de Grote Markt mensen samenbrengen en prikkelen om goede doelen te steunen.

Ook vorig jaar pakte Menen uit met een eigen glazen huis. "We koppelden daar allerhande activiteiten, sportieve uitdagingen én een kersthappening aan. Zo organiseerden we als enige stad in Vlaanderen een Warmathon. Alles samen zamelden we 11.400 euro in voor het goede doel", klinkt het.

De opbrengst zullen ze dit jaar opnieuw verdelen onder verschillende lokale organisaties die zich inzetten rond het nationale Warmste Week-thema, dat nog niet bekend is. De grote actieweek van de VRT komt in december ook opnieuw naar Brugge.