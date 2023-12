Op 6 januari start een nieuw vervoersplan van De Lijn, waarbij bussen geconcentreerd worden op lijnen met grotere vraag. Maar er komt ook nu weer kritiek op. Woonwijken verliezen bushaltes en het plan is slecht nieuws voor de dienstverlening in kleinere dorpen. In Bekegem, bij Ichtegem komt de bus niet meer in het weekend en in de vakantie. TreinTramBus wijst met een beschuldigende vinger richting de politiek.