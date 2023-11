De oude bushalte aan de Oude Molendreef, langs de Bruggesteenweg in Sijsele verhuist enkele meters. Joachim Coens, burgemeester Damme: "Er komt een nieuwe plaats voor bussen, die frequenter zullen rijden naar Brugge. Maar het wordt ook een plaats waar er elektrische deelwagens zullen zijn, waar er een overdekte fietsenstalling is, waar voetgangers kunnen samenkomen. De locatie is geschikt omdat het een kruispunt is waar veel fietsers komen, langs de N9 maar ook langs de spoorwegbedding."