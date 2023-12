In de ruime regio Kortrijk is er ongenoegen - met name bij de partijen Vooruit, Groen en PVDA - over het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat op 6 januari 2024 opstart. Kortrijks schepen van mobiliteit Axel Weydts reageert boos op Facebook. Groen en PVDA delen die boosheid. Hun onvrede komt er omdat er haltes verdwijnen en bussen niet meer door woonwijken zullen rijden. Dat is ook het opzet van het vervoersplan, dat ook goede kanten heeft.