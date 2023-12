De nieuwe lijn 30: Brugge – Jabbeke - Westkerke – Oudenburg – Oostende zal dagelijks elke dertig minuten in beide richtingen rijden. Tussen Brugge en Varsenare Zeeweg is er een frequentie van tien minuten in beide richtingen, met op zondag een interval van vijftien minuten.

Op vrijdag- en zaterdagavond rijdt de bus tot Jabbeke en Varsenare tot ongeveer 2.30 uur.