Bij insectenkwekerij NuSect uit Deerlijk, gelegen vlak naast de Rijksweg in de Gaversstraat, zorgt het wassende water van de Gaverbeek voor problemen. De beek treedt er buiten haar oevers en het water is er binnen gekomen in het bedrijf. Niet voor het eerst want ook in november vorig jaar kreeg het bedrijf water binnen.

De Gaverbeek is iets verder stroomafwaarts, in provinciedomein De Gavers, nog maar net vorig jaar heraangelegd. Op grondgebied Deerlijk is een ingekokerd stuk van de beek omgevormd tot een meer meanderende waterloop. Maar de beek is duidelijk te verzadigd op dit moment.

Dat blijkt ook in de buurt rond de Gaverbeek. Enkele straten zijn er ondergelopen en het water bedreigt ook de huizen in de buurt. Op dit moment stroomt het water er nog niet binnen maar het komt bij enkele huizen tot tegen de drempel en het dringt er ook binnen in de kelders.