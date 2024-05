"Die man was natuurlijk in zak en as", aldus De Croo. "Hij begreep dat hij veel te ver gegaan was, het was een zeer emotioneel gesprek. Hij begreep ook dat hij mij en mijn vrouw en kinderen in gevaar bracht, en heeft zich daar uitgebreid voor geëxcuseerd."

De premier diende na het incident klacht in bij de politie van Waregem. Of die klacht al dan niet wordt ingetrokken, is een beslissing die bij de veiligheidsdiensten ligt, is te horen op het kabinet van De Croo.