Op sommige plaatsen in Brugge is graffiti wel toegestaan, maar toch staan er ook veel muurschilderingen op plaatsen waar het niet mag. “Tegen midden december lagen we in 2024 al aan 1.300 meldingen. Het gaat vooral om graffiti op muren, vuilbakken, elektriciteitscabines, bruggen… Het is toch een stuk ‘een pest’, maar we pakken het aan”, vertelt schepen voor stadsreiniging, Franky Demon.