Dancefestival Hype’O Dream in Waregem ondergaat dit jaar enkele opvallende veranderingen. Voor de eerste keer staan er liveoptredens op het programma, met acts zoals Regi, The Subs en Compact Disk Dummies. Daarnaast vindt het festival niet langer in juli plaats, maar wordt het verschoven naar vrijdag 27 en zaterdag 28 juni.