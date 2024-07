De daling was het sterkst in onze provincie, in Vlaanderen is het gemiddeld -4,2 procent. Voor een huis betaal je in West-Vlaanderen nu gemiddeld 324.183 euro. Dat is een stijging van 0,7 procent. “In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een huis in de eerste jaarhelft met +1,1% tot 362.647 euro,” zegt notaris Bart Van Opstal uit Oostende.