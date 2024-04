Oppositiepartij Vooruit in Oostende is na 6 maanden fusie ongerust over wat ze allemaal horen.



"Alarmerend en verontrustend", zegt fractieleider Vooruit Oostende Jeroen Soete. "Het gaat over dalende zorgkwaliteit. Patiëntveiligheid die in het gedrang komt. Een acute onderbemanning van bepaalde diensten en overbodige behandelingen die gesteld zouden worden."

Ook ex-vakbondsman en verpleegkundige Chris Vanbillemont, na 43 jaar net gepensioneerd is bezorgd.

"Er zijn een aantal diensten waarvan ik hoor dat het zeer vlot loopt, maar een aantal andere diensten zijn een ware ramp. Er wordt steen en been geklaagd, inderdaad. En het is makkelijk zeggen dat er in de zorg vaak geklaagd wordt. En er zijn overal problemen in de zorg. Ook de manier waarop artsen omgaan met zorgkundigen, met medewerkers is soms beneden alle peil", vertelt voormalig verpleegkundige Chris Vanbillemont.