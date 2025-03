Drugsbezit blijft een groeiend probleem in Brugge. In 2024 werden 993 drugsgerelateerde feiten vastgesteld, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Ook in de gevangenis wordt vaker drugs aangetroffen. De politie blijft gerichte controles uitvoeren op hotspots, zoals het PCB, en de preventiedienst zet sterk in op sensibilisering.

Geweld in de publieke ruimte neemt eveneens toe. In 2024 registreerde de politie 993 gevallen, tegenover 855 in 2021. Ook het aantal alcoholgerelateerde incidenten blijft stijgen: van 495 in 2021 naar 694 in 2024. De invoering van een glasverbod in de uitgaansbuurt helpt om escalaties te voorkomen, en de politie blijft met interventieteams aanwezig op drukke momenten.