Vorige week was er nog een inbraak in een apotheek in het centrum van Wervik, maar daar konden de dieven geen buit maken. In een andere apotheek namen inbrekers wel cash mee. Ook een pizzazaak kreeg onlangs ongewenst bezoek. De politie patrouilleert al vaker dan daarvoor maar N-VA wil nog meer maatregelen, want ook gisteren was er een diefstal.

"Hier in de Sint-Medarduskerk werd een scepter gestolen. Dat werd gisteren vastgesteld, maar de laatste twee weken hebben we hier een criminaliteitsplaag gaande van inbraken in apotheken, horecazaken, diefstal in bestelwagens, inbraak in bestelwagens, diefstallen van wagens, het stopt niet in Wervik", zegt fractieleider Sanne Vantomme.