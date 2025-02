Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (cd&v) wil extra maatregelen om de integriteit en deontologie bij lokale besturen te verbeteren. ""Zowel medewerkers als mandatarissen kunnen bij de uitvoering van hun taken in deontologisch gevoelige situaties terecht komen. Het is belangrijk dat ze weten wat wel en niet kan", zegt Crevits. In de vorige legislatuur kwamen enkele West-Vlaamse burgemeesters in het oog van de storm terecht na onder meer vermeende belangenvermenging bij vastgoedtransacties.