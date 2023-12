Jongeren die hulp vragen bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg moeten gemiddeld honderd dagen wachten op een tweede contactmoment. Maar in onze regio is dat dus minder. Oppositiepartij Groen wil dat jongeren hoe dan ook sneller hulp kunnen krijgen. Volgens de sector is er gewoon te weinig capaciteit in de hulpcentra.

Minister Crevits maakt intussen 1,6 miljoen euro vrij om mentale problemen bij kinderen en jongeren sneller te helpen opsporen.