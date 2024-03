Het beeld van de Finse kunstenares Sara Bjarland. De in brons gegoten hoop stoelen moeten het wegwerpgedrag aanklagen. De Haan en provincie West-Vlaanderen legden elk 100.000 euro op tafel voor het kunstwerk. Burgemeester Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester) was toch geschrokken door alle negatieve reacties. "Mensen staken hun middelvinger op toen ik ter plaatse ging. Speciaal. Over smaken en kleuren kan je nu eenmaal niet discussiëren. Maar in het schepencollege was er een consensus over dit ontwerp."