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Brugge

City Tour Brug­ge zet eer­ste elek­tri­sche sight­see­ing­bus in: Mijl­paal voor onze binnenstad”

City Bus Brugge

City Tour Brugge heeft zijn eerste volledig elektrische sightseeingbus in gebruik genomen. De nieuwe cabrio-minibus rijdt vanaf nu bezoekers rond door de Brugse binnenstad. Volgens de stad is de investering een nieuwe stap richting duurzamer toerisme.

City Tour Brugge biedt al sinds 1987 gegidste rondritten aan door de stad. De vloot bestaat uit drie sightseeingbussen, waarvan er nu één volledig elektrisch is.

"Brugge is een historische stad die we leefbaar en aantrekkelijk willen houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Initiatieven zoals deze tonen aan dat toerisme en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan", zegt burgemeester Dirk De fauw. "De komst van deze elektrische bus is dan ook een mooie stap vooruit voor onze binnenstad."

"Initiatieven zoals deze tonen aan dat toerisme en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan."

Dirk De fauw, burgemeester Brugge

Ook schepen van Toerisme Minou Esquenet ziet de investering als een meerwaarde. "Het is belangrijk dat bezoekers de stad op een kwalitatieve én duurzame manier kunnen bezichtigen. Met de elektrificatie van de eerste bus zetten we daar verder op in."

"Fluisterstille ervaring"

Volgens Yati Goegebuer van City Tour Brugge gaat het om een primeur. "Deze eerste volledig elektrische cabrio-minibus combineert modern, milieuvriendelijk comfort met respect voor de leefbaarheid van onze historische binnenstad. Het wordt een unieke, fluisterstille ervaring voor onze bezoekers."

De andere sightseeingbussen voldoen aan de Euro 6-emissienorm en maken gebruik van AdBlue om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. In afwachting van een volledige elektrificatie van de vloot worden de voertuigen om de drie maanden technisch gekeurd.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

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