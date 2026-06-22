City Tour Brugge biedt al sinds 1987 gegidste rondritten aan door de stad. De vloot bestaat uit drie sightseeingbussen, waarvan er nu één volledig elektrisch is.

"Brugge is een historische stad die we leefbaar en aantrekkelijk willen houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Initiatieven zoals deze tonen aan dat toerisme en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan", zegt burgemeester Dirk De fauw. "De komst van deze elektrische bus is dan ook een mooie stap vooruit voor onze binnenstad."