De grootste risicogroep zijn mannen ouder dan 80 jaar, maar ook jonge meisjes tussen 15 en 24 jaar behoren tot de risicogroepen. Toch spreken artsen over hoopvolle cijfers. Gemiddeld is er een daling van 30 procent in Vlaanderen. Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum legt uit: "Er zijn al veel stappen gezet in de juiste richting, ook voor mensen die het moeilijker hebben. Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen weten dat zelfdoding niet de enige uitweg is."

Het thema bespreekbaar maken is daarom essentieel. In Vlaanderen heerst nog het taboe dat we daar niet moeten over spreken maar dat klopt niet aldus Portzky.