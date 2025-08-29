Gino is weer gelukkig nu, samen met z’n gezin. Hij wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Zijn boodschap is duidelijk. Als je het niet meer ziet zitten: zoek hulp en laat je begeleiden. “Spreek erover met andere personen, probeer je zelf weer graag te zien. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dat komt wel weer.”

Wie nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be

Je kunt de volledige clip hier bekijken.