Werelddag voor zelfmoordpreventie: Gino Missiaen roept met lied mensen op om hulp te zoeken
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In onze provincie stappen steeds minder mensen zelf uit het leven, maar het aantal blijft wel nog altijd het hoogste in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie.
De meeste recente cijfers zijn die van twee jaar geleden. Op 100.000 inwoners stapten toen gemiddeld 16,6 mensen uit het leven in West-Vlaanderen, terwijl dat er in 2012 nog 21,6 waren. Veel meer mannen dan vrouwen trouwens. In Vlaanderen was het aantal zelfdodingen nooit zo laag, maar wel nog altijd 36 procent hoger dan het Europese gemiddelde.
Werelddag voor zelfmoordpreventie
Vandaag is het trouwens werelddag voor zelfmoordpreventie. Het is en blijft belangrijk om hulp te zoeken als je het even niet meer ziet zitten. Dat is ook de boodschap van Gino Missiaen uit Veurne. Hij probeerde ooit zelf uit het leven te stappen, en verloor twee jaar geleden z’n dochter aan zelfdoding. In een lied schrijft en zingt hij alles van zich af. “Het is mijn bedoeling om zelfdoding te voorkomen. Dat mensen die het moeilijk hebben het filmpje zien en weten dat er andere mogelijkheden zijn.”
“Spreek erover met andere personen, probeer je zelf weer graag te zien.”
Gino is weer gelukkig nu, samen met z’n gezin. Hij wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Zijn boodschap is duidelijk. Als je het niet meer ziet zitten: zoek hulp en laat je begeleiden. “Spreek erover met andere personen, probeer je zelf weer graag te zien. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dat komt wel weer.”
Wie nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be
Je kunt de volledige clip hier bekijken.