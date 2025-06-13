15°C
Bui­ten­zwem­bad in Ize­gem defi­ni­tief dicht: Geen laat­ste zomer­sei­zoen door hoge kos­ten en risi­co op defect’

Zwembad Izegem

Het ziet ernaar uit dat 2025 het laatste zomerseizoen was voor de openluchtzwembaden. Door de concrete plannen voor een nieuw binnenzwembad stelt het stadsbestuur voor om de buitenbaden in 2026 niet meer te openen. De hoge kosten en het risico op technische defecten spelen daarin een doorslaggevende rol.

De bouwplannen voor een nieuw binnenzwembad krijgen steeds meer vorm. Daarom liet het stadsbestuur aan watermaatschappij Farys berekenen wat het zou kosten om het bestaande buitenbad nog één zomer open te houden.

Uit die analyse bleven twee haalbare scenario’s over: ofwel een volledige sluiting, ofwel nog één volledig zomerseizoen openen. Dat laatste brengt volgens de berekeningen zo’n 150.000 euro aan zekere kosten met zich mee.

Groot technisch risico

Zwembad
Nieuws

Izegemse oppositie voert samen actie: "Pak ons buitenzwembad niet af!"
2023-07-07 00:00:00 - Izegems zwembad neemt maatregelen tegen overlast

Daar stopt het verhaal niet. Er is ook een reëel risico op een ernstige breuk in de circulatiepomp of een uitval van de zandfilters. “Gezien het grote risico op een fatale technische breuk biedt een investering van circa 150.000 euro geen garantie op een volledig seizoen zwemmen in openlucht”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Om dat risico uit te sluiten, zou bijkomend ongeveer 140.000 euro nodig zijn voor de vervanging van de installatie. In totaal loopt de mogelijke investering dan op tot bijna 290.000 euro.

Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om de openluchtbaden in 2026 niet meer te heropenen. De middelen zouden dan gericht worden ingezet in functie van het nieuwe binnenzwembad.

2018-08-10 00:00:00 - Nu ook permanent toezicht aan zwembad Izegem
Redactie
Zwembad zwembad Izegem

