Daar stopt het verhaal niet. Er is ook een reëel risico op een ernstige breuk in de circulatiepomp of een uitval van de zandfilters. “Gezien het grote risico op een fatale technische breuk biedt een investering van circa 150.000 euro geen garantie op een volledig seizoen zwemmen in openlucht”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Om dat risico uit te sluiten, zou bijkomend ongeveer 140.000 euro nodig zijn voor de vervanging van de installatie. In totaal loopt de mogelijke investering dan op tot bijna 290.000 euro.



Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om de openluchtbaden in 2026 niet meer te heropenen. De middelen zouden dan gericht worden ingezet in functie van het nieuwe binnenzwembad.