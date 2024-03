Dat komt door de hoge inflatie, maar ook arbeidskrapte speelt een rol. Toch verdien je in onze provincie nog altijd 400 euro minder dan in Brussel, nog altijd de best betaalde regio om te werken. Maar in de hoofdstad is het leven en wonen ook een pak duurder. Virginie Verschooris, SD Worx: "Ik denk dat er een algemene inhaalbeweging is binnen de verschillende provincies. Nu is dat West-Vlaanderen, Brussel zit ook in de top drie. Ik denk sowieso dat provincies waar havenactiviteit is, meer op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. In regio's waar meer industrie is zullen ze sneller een inhaalbeweging voeren."