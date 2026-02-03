Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Negen leerlingen van het Sint-Andreaslyceum uit Sint-Kruis bij Brugge waren deze week de enige Belgische deelnemers aan een indrukwekkende simulatie van de Verenigde Naties in New York.
Tijdens de oefening moesten ze zich inleven in het standpunt van een ander land en dit verdedigen in discussies over thema’s zoals vrouwenrechten, klimaat en onderwijs, om zo tot een consensus te komen.
Vergaderen bij Times Square
Leerkracht Maarten Noë legt uit dat de leerlingen de openings- en slotceremonie in de grote zaal van de VN bijwoonden, terwijl de sessies tussendoor plaatsvonden in hotels nabij Times Square. “De leerlingen werken samen per thema met deelnemers uit andere landen en volgen procedures zoals die in de echte Verenigde Naties,” zegt hij.
Voor Marie-Lou Saelens, leerling aan het SASK, was de ervaring een leerrijke uitdaging. “De openingsceremonie stelde me al gerust. Aanvankelijk was het stressvol in de conferentie, maar naarmate de week vorderde voelde ik me meer op mijn gemak en durfde ik meer te zeggen.”