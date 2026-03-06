Het was minister van mobiliteit Annick De Ridder die dat gisteren antwoordde op een vraag van Vlaams Parlementslid Bert Maertens uit Izegem. Burgemeester De fauw was daar niet van de hoogte. Volgende week donderdag is er nog een overleg gepland met De Lijn, de politie en Club Brugge, zegt hij.

In november vorig jaar was er een incident na een Europese wedstrijd van Club Brugge. Toen stak iemand een vuurtoorts aan op een bus die supporters van FC Barcelona moest wegbrengen. Maar de bus vatte ook vuur, en brandde helemaal uit.