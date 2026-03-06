11°C
Brugge

Brug­se bur­ge­mees­ter ver­baasd dat De Lijn geen sup­por­ters­bus­sen meer wil inleg­gen voor Euro­pe­se wedstrijden

Brand bus brugge

De burgemeester van Brugge reageert verbaasd op het feit dat De Lijn geen bussen meer gaat inleggen om supporters te vervoeren tijdens Europese wedstrijden van Club Brugge.

Het was minister van mobiliteit Annick De Ridder die dat gisteren antwoordde op een vraag van Vlaams Parlementslid Bert Maertens uit Izegem. Burgemeester De fauw was daar niet van de hoogte. Volgende week donderdag is er nog een overleg gepland met De Lijn, de politie en Club Brugge, zegt hij.

In november vorig jaar was er een incident na een Europese wedstrijd van Club Brugge. Toen stak iemand een vuurtoorts aan op een bus die supporters van FC Barcelona moest wegbrengen. Maar de bus vatte ook vuur, en brandde helemaal uit.

Bus Barcafansbrand 2025 12 04 100250 ynjr
Nieuws

De Lijn legt geen supportersbussen meer in voor Europese voetbalwedstrijden
Brandstichting De Lijn

