"Voor volgend seizoen zal De Lijn geen bussen meer inleggen in functie van het vervoer van supporters", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. "Gebeurt trouwens enkel en alleen voor wedstrijden van Club Brugge. Die overeenkomst loopt met Club, waarbij Club de inzet van de lijnbussen en de controleurs betaalt. En ook voor de geleden schade en dergelijke is er een overeenkomst gesloten met de club."



De Lijn had eigenlijk al aangekondigd dat dit het laatste seizoen is dat ze supporters vervoeren. Nog voor de incidenten met Spaanse supporters in Brugge, waarbij een bus in brand is gestoken en bussen zijn beschadigd. Club Brugge moet nu op zoek naar een andere oplossing.