Het incident deed zich op woensdag 5 november 2025 rond 19.15 uur voor in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona. De bezoekende fans zouden met shuttlebussen naar het Jan Breydelstadion gebracht worden, maar door pyrotechnisch materiaal vatte de bus plots vuur. Niemand raakte gewond.

Bengaals vuur

Ter plaatse werd een supporter van FC Barcelona als verdachte gearresteerd. Na verhoor besliste het parket om de 25-jarige Spanjaard onmiddellijk te dagvaarden voor onopzettelijke brandstichting. Volgens de verklaringen van een politieman zou A.C. immers het Bengaals vuur aangestoken hebben. "Maar ik heb hem nooit aangeduid, dat hebben de collega's van de politiezone Brugge ervan gemaakt", stelde de burgerlijke partij op de zitting. De politieman stond op amper een halve meter van het incident, weliswaar naast de bus. "Die jongen heeft de toorts opgeraapt en direct weer neergelegd. Daarna gaf hij nog een high five aan diegene die de toorts waarschijnlijk aanstak."

Onopzettelijke brandstichting

Volgens het openbaar ministerie maakte de Catalaan zich door zijn onvoorzichtigheid wel degelijk schuldig aan onopzettelijke brandstichting. "Hij raapt het Bengaals vuur op, zwaait ermee en legt het weer op de grond. Pas daarna is de brand ontstaan", klonk het. De procureur hield wel rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. Daarom vorderde ze drie maanden gevangenisstraf met uitstel en een geldboete.

Reflex

De verdediging legde uit dat een andere supporter het Bengaals vuur aanstak en in het draaiend middengedeelte van de bus gooide. Daardoor zou het rubber op dat moment al vuur gevat hebben. Volgens meester Simon Bekaert moet zijn cliënt dus vrijgesproken worden. "Als reactie op die gevaarsituatie heeft hij die toorts in een reflex opgeraapt en weer weggelegd."

De rechter doet uitspraak op 2 april. Ondertussen probeerde de verdediging via een klacht met burgerlijke partijstelling ook de echte dader te identificeren. Over dat dossier buigt de raadkamer zich op 11 maart.