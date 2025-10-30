De uitbaters van een restaurant in het hartje van Brugge moeten hun plannen voor een pop-up restaurant in serres definitief opbergen. Er komt wel een gewoon terras.
De uitbaters moesten de serres voor een origineel winterrestaurant op de site Oud-Sint-Jan langs de reien afbreken omdat ze er geen vergunning voor hadden. Terugkeren naar de binnenkoer van het Oud-Sint-Jan zoals de vorige twee edities lukte ook niet omdat daar al zaken gepland stonden. Samen met de stad zochten ze naar nieuwe locaties maar dat leverde dus niks op.
Nathalie Dewulf