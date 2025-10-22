14°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ser­res win­ter­res­tau­rant Brug­ge wel afge­bro­ken, maar nog geen oplos­sing in zicht

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het winterrestaurant aan Oud Sint-Jan in Brugge kan morgen niet openen. De acht serres aan de reien werden intussen wel al afgebroken, maar een alternatief is er nog niet gevonden. De stad en de uitbater zoeken samen naar een oplossing.

Het omstreden winterrestaurant ‘Jardin d’Hiver’ in Brugge kan zijn geplande opening niet laten doorgaan. De acht serres aan de reien moesten worden afgebroken, omdat de uitbater geen vergunning had voor de opstelling langs het Oud Sint-Jan.

“De serres verstoren het uitzicht op de historische binnenstad”, zei burgemeester Dirk De fauw daar eerder al over. “We hebben duidelijk gemaakt dat het winterrestaurant mag blijven, maar dan enkel in de binnentuin van Oud Sint-Jan, zoals vorige winters.” De binnentuin is echter al bezet, waardoor de uitbater voorlopig geen alternatieve plek heeft. Maandag staat er een laatste overleg gepland tussen stad en zaakvoerder Pieter Buysse om een oplossing te vinden.

Serres brugge
Nieuws

Serres van winterrestaurant aan Reien moeten weg, uitbater heeft wel een oplossing
Serres brugge restaurant

Zo zag de opstelling in de binnentuin er destijds uit.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

AZ Groeninge

Ouders dienen klacht in tegen AZ Groeninge nadat Aero (18) uit het leven stapt tijdens transitietraject
2023-05-16 00:00:00 - Al drie gemeenten geven negatief advies voor Ventilusproject

Volgende fase in Ventilus-dossier: start van openbaar onderzoek & infosessies voor omwonenden
Timon verbeek

TikTokker Timon Verbeeck en K3 zorgen voor lange rijen op Boektopia
Diftar container Ingooigem

Eerste diftarcontainer geleverd in Ingooigem: "hoe meer afval, hoe meer je betaalt"
Grafkappel Kortrijk

Grafkapellen in Kortrijk krijgen tweede leven als urnekapellen
Klooster izegem

Wonen in een monument? Straks kan het op deze vijf West-Vlaamse locaties
14°C
Aanmelden