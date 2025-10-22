Het omstreden winterrestaurant ‘Jardin d’Hiver’ in Brugge kan zijn geplande opening niet laten doorgaan. De acht serres aan de reien moesten worden afgebroken, omdat de uitbater geen vergunning had voor de opstelling langs het Oud Sint-Jan.

“De serres verstoren het uitzicht op de historische binnenstad”, zei burgemeester Dirk De fauw daar eerder al over. “We hebben duidelijk gemaakt dat het winterrestaurant mag blijven, maar dan enkel in de binnentuin van Oud Sint-Jan, zoals vorige winters.” De binnentuin is echter al bezet, waardoor de uitbater voorlopig geen alternatieve plek heeft. Maandag staat er een laatste overleg gepland tussen stad en zaakvoerder Pieter Buysse om een oplossing te vinden.