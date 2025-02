Gemiddeld telde Brugge dagelijks 27.000 bezoekers in 2024. "Het toerisme brengt zowel voordelen als uitdagingen met zich mee, en dat beseffen we goed", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Toerisme is ontzettend belangrijk voor de Brugse economie en de tewerkstelling in en rond de stad. De totale omzet uit dag- en verblijftoerisme wordt voor 2024 op 542 miljoen euro geraamd. Het is dus belangrijk om te waken over een goede balans tussen het welbevinden van de inwoners en het economisch belang van toerisme."