Het waterzuiveringsstation kan onder meer het probleem van blauwalgen oplossen. Dat was een grote spelbreker afgelopen zomer voor het zwemmen in open water in de Reien.

Professor Peter Goethals van Universiteit Gent: “De systemen zijn geoptimaliseerd om het water helder en veilig te maken, en later komt er ook beplanting op de pontons voor natuurlijke zuivering en biodiversiteit.”

