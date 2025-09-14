27°C
Brug­ge plaatst geop­ti­ma­li­seerd water­zui­ve­rings­sta­ti­on in reien

2021-12-23 00:00:00 - Overstortsensoren moeten waterkwaliteit Reien beter monitoren

Foto ter illustratie

In Brugge is het waterzuiveringsstation van het Europese Blue4Green-Waterwijsproject  verplaatst naar de Augustijnenbrug. De installatie werkt met drijvende pontons, krachtige filters en pompen die tot 12.000 liter water per uur kunnen zuiveren en vormt de tweede stap na een voorzuivering met waterplanten.


Het waterzuiveringsstation kan onder meer het probleem van blauwalgen oplossen. Dat was een grote spelbreker afgelopen zomer voor het zwemmen in open water in de Reien.

Professor Peter Goethals van Universiteit Gent: “De systemen zijn geoptimaliseerd om het water helder en veilig te maken, en later komt er ook beplanting op de pontons voor natuurlijke zuivering en biodiversiteit.” 

Gezonder water in de Reien

Dit project bewijst dat we als Stad niet enkel inzetten op leefbaarheid boven water, maar ook onder water," zegt schepen Franky Demon. "Zo maken we de Brugse reien gezond en aantrekkelijk.”

Universiteit Gent monitort de waterkwaliteit en onderzoekt tegelijk groene energie voor de energie-intensieve filtering.

De redactie
Brugse Reien

