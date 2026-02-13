De waterkwaliteit in de Brugse Reien is de voorbije jaren stelselmatig verbeterd. Vooral aan de Langerei zijn recente stappen gezet, nadat het stadslabo er verschillende verborgen lozingen van afvalwater wist op te sporen.

“Dat is een belangrijke vooruitgang voor de waterkwaliteit, voor de natuur in en rond het water en voor de toekomstige zwemzone”, zegt schepen van Leefmilieu Pablo Annys.