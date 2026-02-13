Met oog op zwem­zo­ne: Brug­ge spoort ver­bor­gen afval­wa­ter­lo­zin­gen op in Langerei

De stad Brugge heeft verschillende verborgen lozingen van afvalwater in de Langerei opgespoord en aangepakt. Dat moet de waterkwaliteit verbeteren, zeker met het oog op de geplande zwemzone vanaf de zomer van 2026.

De waterkwaliteit in de Brugse Reien is de voorbije jaren stelselmatig verbeterd. Vooral aan de Langerei zijn recente stappen gezet, nadat het stadslabo er verschillende verborgen lozingen van afvalwater wist op te sporen.

“Dat is een belangrijke vooruitgang voor de waterkwaliteit, voor de natuur in en rond het water en voor de toekomstige zwemzone”, zegt schepen van Leefmilieu Pablo Annys.

E. Coli bacterie

Uit metingen bleek dat de zwemwaterkwaliteit in de Langerei nog niet altijd voldeed. Verhoogde waarden van de bacterie E. coli wezen op mogelijke lozingen van sanitair afvalwater. Aanvankelijk werd gekeken naar riooloverstorten, maar verder onderzoek bracht ook andere, minder zichtbare bronnen aan het licht.

Zo stelde het stadslabo lekken in openbare rioleringen vast, foutieve of verouderde aansluitingen tussen gebouwen en de Reien en woningen waarvan het afvalwater niet correct was aangesloten. Door gerichte staalnames en terreinonderzoek konden die problemen één voor één worden aangepakt.

“Door die ingrepen werd de lozing van afvalwater van meer dan tien wooneenheden naar de Langerei stopgezet. De recentst vastgestelde lozing kon eind februari worden beëindigd”, aldus Annys.

Blijvende uitdagingen

De ingrepen zijn belangrijk met het oog op de nieuwe zwemzone die vanaf de zomer van 2026 naar de Langerei verhuist. De stad blijft de waterkwaliteit er nauwgezet opvolgen, al zijn er blijvende uitdagingen. Bij hevige regen kunnen riooloverstorten bijvoorbeeld nog altijd een impact hebben op de waterkwaliteit. Ook het risico op blauwalgen hangt af van verschillende factoren, zoals weersomstandigheden en de kwaliteit van het aangevoerde water.

“Voor ons is dit geen eindpunt, maar een volgende stap in een ruimer traject. Intussen is ongeveer een derde van het traject van de Reien op deze manier gesaneerd”, zegt Annys. “Het stadslabo zal de komende jaren ook andere lozingen blijven opsporen en aanpakken.”

Zwemzone in open lucht in Brugge? Voortaan in Langerei
