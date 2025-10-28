Hoewel de gevel eruitziet als een middeleeuws bouwwerk, dateert hij nochtans maar uit 1936. Architecten Joseph en Luc Viérin ontwierpen het huis in een pittoreske stijl die perfect aansluit bij de omliggende historische gebouwen. De houten achtergevel is intussen 89 jaar oud en toe aan een grondige renovatie.

