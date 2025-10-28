Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De houten gevel van het pand aan Groeninge 4 in Brugge onderging een grondige renovatie. De stad kende daarvoor een premie van 6.000 euro toe via de regeling ‘Historisch Buitenschrijnwerk’.
Hoewel de gevel eruitziet als een middeleeuws bouwwerk, dateert hij nochtans maar uit 1936. Architecten Joseph en Luc Viérin ontwierpen het huis in een pittoreske stijl die perfect aansluit bij de omliggende historische gebouwen. De houten achtergevel is intussen 89 jaar oud en toe aan een grondige renovatie.
“De toestand uit 1936 bleef grotendeels bewaard, maar er waren noodzakelijke conserveringswerkzaamheden nodig om de originele houten gevel en het glas-in-lood in stand te houden”, zegt schepen van Monumentenzorg Mathijs Goderis. “Het lood was in zeer slechte staat. De panelen zijn daarom gedemonteerd, gereinigd en opnieuw voorzien van loodstrips en mastiek. De houten gevel kreeg ook een nieuwe donkerbruine afwerking.”
Oudste erfgoedpremie ter wereld
Deze renovatie is een van de voorbeelden waarbij Brugge tussenkomt met een restauratiepremie. Daarmee wil de stad eigenaars vooral aanmoedigen om waardevol historisch schrijnwerk te behouden. “Zo blijft het authentieke karakter van onze binnenstad bewaard”, legt Goderis uit. De premie op zich is trouwens erg bijzonder, want ze is al bijna 150 jaar oud en wellicht de oudste erfgoedpremie ter wereld.