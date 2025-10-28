15°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ico­ni­sche reie­ge­vel in Brug­ge opnieuw in oude glo­rie hersteld

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De houten gevel van het pand aan Groeninge 4 in Brugge onderging een grondige renovatie. De stad kende daarvoor een premie van 6.000 euro toe via de regeling ‘Historisch Buitenschrijnwerk’.

Hoewel de gevel eruitziet als een middeleeuws bouwwerk, dateert hij nochtans maar uit 1936. Architecten Joseph en Luc Viérin ontwierpen het huis in een pittoreske stijl die perfect aansluit bij de omliggende historische gebouwen. De houten achtergevel is intussen 89 jaar oud en toe aan een grondige renovatie. 

"Er waren noodzakelijke conserveringswerkzaamheden nodig om de originele houten gevel en het glas-in-lood in stand te houden

Mathijs Goderis, schepen van Monumentenzorg Brugge

“De toestand uit 1936 bleef grotendeels bewaard, maar er waren noodzakelijke conserveringswerkzaamheden nodig om de originele houten gevel en het glas-in-lood in stand te houden”, zegt schepen van Monumentenzorg Mathijs Goderis. “Het lood was in zeer slechte staat. De panelen zijn daarom gedemonteerd, gereinigd en opnieuw voorzien van loodstrips en mastiek. De houten gevel kreeg ook een nieuwe donkerbruine afwerking.”

Oudste erfgoedpremie ter wereld

Deze renovatie is een van de voorbeelden waarbij Brugge tussenkomt met een restauratiepremie. Daarmee wil de stad eigenaars vooral aanmoedigen om waardevol historisch schrijnwerk te behouden. “Zo blijft het authentieke karakter van onze binnenstad bewaard”, legt Goderis uit. De premie op zich is trouwens erg bijzonder, want ze is al bijna 150 jaar oud en wellicht de oudste erfgoedpremie ter wereld.

Renovatie reiegevel 3
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Brugse Reien

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zwembad Ieper gesloten

Zwembad Ieper blijft dicht door technisch probleem
Welzijnsapp 01

Roeselare lanceert Welzijnsapp: digitaal kanaal voor kwetsbare inwoners
Ventilus voor & na Izegem

Online atlas moet impact visueel tonen: zo zal Ventilus eruit zien
Gault Millau

West-Vlaanderen blijft culinaire topregio in Gault&Millau 2026: zo scoren de restaurants bij ons
Reveil de panne

Herbekijk hier het troostmoment van Reveil vanuit Nieuwpoort
Lagoa 1

Feest in Menen! Legendarische discotheek Lagoa blaast 35 kaarsjes uit
Aanmelden