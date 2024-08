“De snelle uitrol is het resultaat van een goede voorbereiding en een snelle en efficiënte manier van werken. De uitrol in het straatbeeld komt bovenop die in onze ondergrondse parkings en op de vele Brugse bedrijventerreinen. Met onze 1.000 laadpunten hopen we de elektrificatie van het wagenpark een boost te kunnen geven”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Heel wat van de laadpalen worden geplaatst op nieuwe locaties, meestal op vraag van Bruggelingen met een elektrisch voertuig. Maar ook aan de oudere laadstations liet Brugge de nieuwe laadpaalexploitant een extra laadpaal plaatsen.

“De nieuwe laadpunten worden meteen goed gebruikt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Aan de nieuwe laadpalen werden al meer dan 35.000 laadsessies gestart en dit door 7.500 unieke gebruikers. Wanneer de bezettingsgraad te hoog wordt, plaatsen we ook structureel laadpunten bij.”

Ook laadpaalexploitant TotalEnergies is tevreden. “Er werd voor 0,75 GWh geladen. Dat is vergelijkbaar met een jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 1.000 mensen. De snelle uitrol in Brugge danken we aan een goede samenwerking met de betrokken partners. Ook in 2025 zullen we extra laadpunten blijven plaatsen”, zegt Tom Vansteenkiste, Managing Director Charging Solutions.