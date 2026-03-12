"Dat is goed nieuws en ook broodnodig. De oorlog in Iran en de plotse stijging van de prijzen aan de pomp tonen aan dat we dringend minder afhankelijk moeten worden van alles wat met fossiele brandstoffen te maken heeft", aldus Robeyns.

Grote provinciale verschillen

Er zijn wel grote provinciale verschillen in de beschikbare laadcapaciteit. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn met elk 25 procent de duidelijke koplopers. De helft van de laadcapaciteit bevindt zich dus in die twee provincies. Dan volgen West-Vlaanderen (21 procent), Vlaams-Brabant (17 procent) en Limburg (12 procent). "Limburg hinkt vandaag nog achterop in de uitrol van laadinfrastructuur.

Geen overbodige luxe

Die extra laadinfrastructuur is nochtans geen overbodige luxe, want het aantal elektrische wagens neemt toe. In 2025 reden er in Vlaanderen 337.127 elektrische wagens rond. In 2024 was meer dan een derde van alle nieuw ingeschreven wagens elektrisch, en dit lijkt in 2025 opnieuw het geval te zijn. "Vlamingen rijden steeds vaker met elektrische wagens. Al die auto's moeten aan het einde van de dag ook weer opgeladen raken. Het aantal laadpunten moet dus ook meegroeien", meent Robeyns.