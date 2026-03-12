Op jaar tijd 12.000 extra laad­pun­ten voor elek­tri­sche wagens, wel gro­te ver­schil­len per provincie

Laadpaal

Eind 2025 telde Vlaanderen 72.646 (semi)publieke laadpunten voor elektrische voertuigen. Dat is een stijging met 12.000 op één jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Els Robeyns (Vooruit) heeft opgevraagd.

"Dat is goed nieuws en ook broodnodig. De oorlog in Iran en de plotse stijging van de prijzen aan de pomp tonen aan dat we dringend minder afhankelijk moeten worden van alles wat met fossiele brandstoffen te maken heeft", aldus Robeyns.

Grote provinciale verschillen

Er zijn wel grote provinciale verschillen in de beschikbare laadcapaciteit. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn met elk 25 procent de duidelijke koplopers. De helft van de laadcapaciteit bevindt zich dus in die twee provincies. Dan volgen West-Vlaanderen (21 procent), Vlaams-Brabant (17 procent) en Limburg (12 procent). "Limburg hinkt vandaag nog achterop in de uitrol van laadinfrastructuur.

Geen overbodige luxe

Die extra laadinfrastructuur is nochtans geen overbodige luxe, want het aantal elektrische wagens neemt toe. In 2025 reden er in Vlaanderen 337.127 elektrische wagens rond. In 2024 was meer dan een derde van alle nieuw ingeschreven wagens elektrisch, en dit lijkt in 2025 opnieuw het geval te zijn. "Vlamingen rijden steeds vaker met elektrische wagens. Al die auto's moeten aan het einde van de dag ook weer opgeladen raken. Het aantal laadpunten moet dus ook meegroeien", meent Robeyns.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Laadpalen

Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Inbreker
Nieuws

Opmerkelijk: inbreker vlucht in paniek voor sirenes die niet eens voor hem waren

Lees ook

311 BB LINKS werkene40adinkerke

Op- en afrit van E40-snelweg in Adinkerke twee dagen lang niet volledig bruikbaar
De panne

De Panne past parkeerbeleid aan: beter evenwicht tussen bereikbaarheid & parkeercomfort
WegenwerkenEuroparotonde

Ingrijpende werken bij afrit E40 in Oostkamp moeten voor fietsveiligheid zorgen
318 BB LINKS vernieuwing N58

Verkeershinder in Wervik tijdens weekend 20 maart: “Op- en afrit volledig afgesloten”
Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk
Staking bus Oostende 1

Een op drie bussen rijdt niet: stakingsbereidheid hoog tijdens eerste van reeks actiedagen bij De Lijn
