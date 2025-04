“Op de markt in Ichtegem, het Kasseileggersplein in Eernegem en aan de sporthal van Ichtegem was er al een laadpaal met twee laadpunten aanwezig”, geeft Cobbaert nog mee. “Verder staan er nog 2 installaties op de planning dit jaar op het Heilig Hartplein in Eernegem en Dokter Bruwierplein in Ichtegem”.