Uit een recente telling van het Vlaams Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat er in Waregem 880 laadpunten zijn waar je je elektrische auto kan opladen. Let wel: dat zijn geen 880 plaatsen want één laadpaal kan meerdere laadpunten hebben. Omgerekend betekent het toch gemiddeld 21,77 laadpunten per duizend inwoners. Geen enkele stad of gemeente in West-Vlaanderen doet beter, zegt Waregem.