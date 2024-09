Niet alleen de huurprijzen, maar dus ook de vastgoedprijzen zijn in West-Vlaanderen gestegen. Op tien jaar tijd gemiddeld met 29 procent. In alle andere Vlaamse provincies is die stijging nog hoger: gemiddeld 37 procent.

Aan de kust is vastgoed gemiddeld gezien het duurst. Maar de stijging in de prijzen is er vaak over tien jaar lager dan in de rest van de provincie. Bijvoorbeeld in Nieuwpoort is vastgoed gemiddeld 21 procent duurder geworden.