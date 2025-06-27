Al twee jaar worden in 4 West-Vlaamse waterproductiecentra van De Watergroep verhoogde concentraties van schimmelbestrijder gemeten, met regelmatig een overschrijding van de norm. Minister Brouns laat wel tijdelijk afwijkingen toe, maar zonder gevaar voor de gezondheid. In de Blankaart in Diksmuide is het probleem het grootst, vooral door de industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook door de landbouw. Binnenkort komt de minister met een plan om de vervuiling aan te pakken.