West-Vlaanderen

Bron­nen­on­der­zoek beves­tigt: ver­vui­ling drink­wa­ter heeft meer­de­re oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de verhoogde concentraties van resten van schimmelbestrijder in het drinkwater. Dat bevestigt nu ook een onderzoek dat de Watergroep heeft laten uitvoeren.

Al twee jaar worden in 4 West-Vlaamse waterproductiecentra van De Watergroep verhoogde concentraties van schimmelbestrijder gemeten, met regelmatig een overschrijding van de norm. Minister Brouns laat wel tijdelijk afwijkingen toe, maar zonder gevaar voor de gezondheid. In de Blankaart in Diksmuide is het probleem het grootst, vooral door de industrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook door de landbouw. Binnenkort komt de minister met een plan om de vervuiling aan te pakken.

Blankaart
De Watergroep vraagt verbod op schimmelbestrijder in 4 waterwingebieden
