In waterwinningscentra De Blankaart, Dikkebus, Zillebeke en De Gavers stelde De Watergroep in december 2024 verhoogde concentraties ‘1,2,4-triazolen' vast. Het gaat om restanten van een schimmelbestrijder die gebruikt wordt in de landbouw.

Bij het afbreken van de pesticide in de bodem komen er schadelijke stoffen vrij die uiteindelijk in het water terechtkomen. De drinkwatermaatschappij vraagt daarom een verbod op het gebruik van dit middel in de betrokken gebieden, als er alternatieven beschikbaar zijn.