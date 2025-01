Een belangrijke vraag is wie wat zal betalen. Belgapom wil daarom dat zoveel mogelijk partners deelnemen aan het plan. "Eerst en vooral onze bedrijven, en dat is mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En dan de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid. Ook onderzoekscentra zoals Inagro en last but not least de suikerbietenteelt en de veevoeders," zegt Vermeulen. "We willen de pot zo groot mogelijk maken om meer te kunnen verwezenlijken."