BP en Jera creëren een nieuwe wereldwijde gigant in off­shorewind. De Britse olie- en gasproducent en het Japanse energiebedrijf waren elk al afzonderlijk actief in de bouw en de exploitatie van offshorewindparken, maar brengen die activiteiten nu samen in de joint venture Jera Nex bp. Samen willen ze tegen 2030 tot 5,8 miljard dollar in die activiteit investeren.