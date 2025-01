Zo’n compromis is trouwens alleen in een fusiegemeente mogelijk. De eedaflegging zat door die afspraak ook bijzonder in elkaar. Eerst legde Brecht Warnez de eed af als burgemeester, om meteen daarna al ontslag te nemen. Vervolgens mocht Lieven Huys de eed afleggen. Hij zal nu tot juni 2028 de sjerp dragen.

“Ik wil de fusievoorbereiding vooral omzetten in een geoliede fusie, waarvan onze inwoners geen nadelen merken. Daarnaast is er ook nog de bouw van het nieuwe cultureel centrum in Ruiselede, en de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum in Wingene”, vertelt Lieven Huys ambitieus.