Lieven Huys: “Ik ben tevreden dat er nu eindelijk duidelijkheid is en dat ik deze bijzonder moeilijke periode achter mij kan laten. Ik bedank de 3471 kiezers die voor mij hebben gestemd en feliciteer Brecht met zijn resultaat.”

Brecht Warnez: “Lieven leverde de afgelopen jaren als burgemeester uitstekend werk en leidt momenteel de fusie in goede banen. Deze expertise hebben we ook de komende jaren hard nodig. Ik dank hem voor de steun en zie uit naar de verdere samenwerking. Samen bouwen we aan een sterke fusiegemeente.”

Nu er duidelijkheid is, plant het gemeentebestuur de installatievergadering begin januari 2025.