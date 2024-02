De zware brand brak uit bij een kledingzaak en sloeg over naar een handcarwash. Er was even de vrees dat het vuur zou overslaan naar houtbedrijf Omniplex, maar dat kon de brandweer uiteindelijk vrijwaren.

Rond half tien had de brandweer alles onder controle. Na CO-metingen bleek alles veilig voor mensen in de buurt, zij mochten in de loop van de avond weer naar huis.

De brandweer heeft de hele nacht nageblust op de site.