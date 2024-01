Dit is de situatie om 18u: Verdere uitbreiding van de brand is tegengegaan, waardoor Omniplex gevrijwaard is. Momenteel is er nog met één persoon geen contact, maar het is onduidelijk of die persoon aanwezig was op het moment van de brand.

Het is nog niet duidelijk wanneer de 25 geëvacueerden terug naar hun woning kunnen. De stad Waregem vraagt om in Beveren-Leie en Desselgem niet aan buitensport te doen door de hevige rookontwikkeling.



Context bij de dronbeelden: het bedrijf “Limetech.be” heeft bij het maken van drone-opnames voor “De Wijncentrale in Harelbeke”, gelegen op slechts 50 meter afstand van de recente brand, toevallig beelden van het incident kunnen vastleggen.